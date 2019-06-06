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Чем кино не угодило актрисе, сыгравшей Суок 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Три толстяка"
Впервые девочка с грустными васильковыми глазами появилась на экране в 1964 году в фильме «Девочка и эхо». Но известность Лине Бракните принесла другая картина — «Три толстяка».
На роль куклы наследника Тутти претендовало множество девочек, но, отсмотрев не одну сотню претенденток, Алексей Баталов выбрал Лину. И не ошибся. Девочка прекрасно справилась с ролью Суок. После которой в буквальном смысле слова проснулась знаменитой.
Через год Бракните исполнила главную роль в фильме Радомира Василевского «Дубравка», за которую была удостоена приза за лучшую женскую роль на Республиканском кинофестивале в Вильнюсе в 1967 году.
Кадр из фильма "Дубравка"
Всего Лина Бракните снялась в шести фильмах, ей прочили блестящую карьеру актрисы, но после окончания школы Лина решила оставить кино.
Свое решение Бракните объяснила тем, что просто пресытилась этой профессией. Она была рада, что, получив аттестат, может сама принимать решение, чем ей заниматься. Лине хотелось быть ближе к семье, она устала от разъездов, поэтому не стала поступать во ВГИК (хотя признавалась, что мысль такая у нее все же была), а подала документы в Вильнюсский университет.
Лина закончила исторический факультет, более двадцати лет проработала в в библиотеке Института истории АН Литвы, вышла замуж за известного литовского фотографа Раймонда Пакниса, родила дочь, которую назвала Викторией — так же, как звали ее героиню из самого первого фильма.
Сейчас Лине Бракните 66 лет, она живет с семьей в Вильнюсе, много путешествует.
Комментарии
Актеры , Алексей Баталов , Радомир Василевский , Лина Бракните
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