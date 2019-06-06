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Другой человек: невероятные перевоплощения звезд ради ролей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Монстр"
Профессия актера это не только бешеные гонорары, светские мероприятия, наряды от кутюр и красные дорожки. Порой ради больших ролей звездам приходиться по-настоящему издеваться над собой и своим здоровьем.

Шарлиз Терон, "Монстр"

Длинноногая блондинка давно получила статус одной из главных красавиц Голливуда, но ради роли в драматическом триллере "Монстр" девушка превратилась в свою полную противоположность. По сценарию актриса играет серийного убийцу. Чтобы образ был максимально правдоподобным, Шарлиз пришлось отказаться от любимой стрижки, макияжа и поправиться на 14 килограмм. Однако эти жертвы были не напрасны — фильм собрал сотни восторженных отзывов, а саму Терон наградили "Оскаром".

Джейк Джилленхол, "Левша"

Кадр из фильма "Левша"
Когда миниатюрному актеру предложили главную роль в фильме про боксера, перед ним поставили одно условие — он должен прийти в идеальную физическую форму. Так, чтобы у зрителей не осталось сомнений, будто сам Джилленхол занимается боксом всю свою жизнь. После выхода фильма актер не распространялся о том, как ему удалось добиться такого тела, но, очевидно, что он делал не менее 500 отжиманий в день, пробегал по 10 километров и усердно тренировался на ринге. В конечном счете Джилленхол набрал 14 килограммов мышечной массы, что было бы невозможно без спорта и белковой диеты.

Кристиан Бейл, "Машинист"

Кадр из фильма "Машинист"
Оскароносный актер известен не только своим талантом, но и страстью к перевоплощениям. Чтобы сыграть в психологическом триллере "Машинист", Бейл был вынужден четыре месяца сидеть на строжайшей диете, рацион которой состоял из одного яблока и кофе в день. Именно так актер сбросил более 27 килограммов. На экране он выглядел, как человек, страдающий анорексией (чего, собственно, и добивался). Изначально Кристиан планировал похудеть на 45 килограммов, но съемочная группа вовремя его остановила.
Комментарии
Актеры , Левша , Кристиан Бейл , Шарлиз Терон
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