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Личная жизнь главной принцессы советского кино 

Рамблер 4 часа назад
Евгения Симонова царила на экране в семидесятые-восьмидесятые годы, но и сейчас режиссёры приглашают её сниматься. Героини Евгении всегда отличались особой трогательностью и буквально зачаровывали зрителей. Первая же роль прославила начинающую актрису: в военной драме «В бой идут одни старики» (1973) Симонова сыграла в 18 лет. Через два года вышла комедия «Афоня», после которой Евгения вошла в число первых киноактрис СССР. А как складывалась личная жизнь артистки и как она живёт сегодня?
Актеры , Видео , Евгения Симонова
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