Евгения Симонова царила на экране в семидесятые-восьмидесятые годы, но и сейчас режиссёры приглашают её сниматься. Героини Евгении всегда отличались особой трогательностью и буквально зачаровывали зрителей. Первая же роль прославила начинающую актрису: в военной драме «В бой идут одни старики» (1973) Симонова сыграла в 18 лет. Через два года вышла комедия «Афоня», после которой Евгения вошла в число первых киноактрис СССР. А как складывалась личная жизнь артистки и как она живёт сегодня?
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Отпетые мошенницы
Комедия
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
В метре друг от друга
Мелодрама
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Игрища престолов
Комедия
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Война Анны
Драма, Военный
Братство
Триллер, Военный
Личная жизнь главной принцессы советского кино
Читайте также