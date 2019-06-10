Актёрские импровизации, ставшие шедеврами

Иногда актёрские импровизации становятся настоящим украшением фильма. Случайно попавшая в кадр фраза или неосторожный жест порой запоминаются даже больше, чем реплики, над которыми долго работали сценаристы. Так, сцена в кафе в романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли» (1989), где актриса Мег Райан имитирует возбуждение, частично была сымпровизирована актёрами, а фраза соседки по столу и вовсе была придумана на съёмочной площадке, но стала одной из самых запоминающихся. Видео рассказывает о других импровизациях, превратившихся в шедевры.