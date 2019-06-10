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Актёрские импровизации, ставшие шедеврами 

Рамблер 30 минут назад
Иногда актёрские импровизации становятся настоящим украшением фильма. Случайно попавшая в кадр фраза или неосторожный жест порой запоминаются даже больше, чем реплики, над которыми долго работали сценаристы. Так, сцена в кафе в романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли» (1989), где актриса Мег Райан имитирует возбуждение, частично была сымпровизирована актёрами, а фраза соседки по столу и вовсе была придумана на съёмочной площадке, но стала одной из самых запоминающихся. Видео рассказывает о других импровизациях, превратившихся в шедевры.
Актеры , Видео , Фильмы
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