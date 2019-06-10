Почему забыли про звезду «Офицеров» 

Актриса Наталья Рычагова стала кинозвездой ещё в детстве. Когда ей было 10 лет, она снялась в картине «Васёк Трубачёв и его товарищи» (1955), и ей сразу же заметили режиссёры. Но вот главной ролью всей жизни для Наталья стала Маша, невеста сына героя Георгия Юматова в фильме «Офицеры» (1971). Эта роль была эпизодической, но Рычагову и по сей день помнят именно в этой драме.
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