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Почему забыли про звезду «Офицеров» 

Рамблер 5 часов назад
Актриса Наталья Рычагова стала кинозвездой ещё в детстве. Когда ей было 10 лет, она снялась в картине «Васёк Трубачёв и его товарищи» (1955), и ей сразу же заметили режиссёры. Но вот главной ролью всей жизни для Наталья стала Маша, невеста сына героя Георгия Юматова в фильме «Офицеры» (1971). Эта роль была эпизодической, но Рычагову и по сей день помнят именно в этой драме.
Актеры , Видео , Наталья Рычагова , Георгий Юматов
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