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Названы актеры, которым зря платят большие деньги 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Турист"
Интернет-портал о зарубежном кино опубликовал список самых переоцененных актеров. В него вошли 26 человек, но пользователи Сети готовы поспорить с мнением экспертов.
Несмотря на любовь зрителей, журналисты посчитали, что эти актеры играют плохо и получают деньги просто так. В список вошли и громкие имена, которые часто появляются в голливудских фильмах. Среди них — Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон, Эштон Кутчер, Крис Эванс, Анджелина Джоли и другие. Также вошли звезды фильмов и сериалов, которые давно знакомы зрителям: ри Ларсон, Дженнифер Лоуренс, Майкл Б. Джордан, Николас Кейдж, Джон Траволта, Кристен Стюарт, Дэниел Рэдклифф, Адам Сэндлер, Гвинет Пэлтроу, Вин Дизель, Хлоя Грейс Моретц, Эмма Уотсон, Энтони Маки, Джессика Альба, Арми Хаммер, Марк Уолберг, Кевин Костнер.
В списке оказались и комедийные, и драматические актеры. По каким критериям оценивалась плохая игра, неизвестно. Зато с востребованностью этих людей в кинематографе поспорить сложно. Многие пользователи Сети не согласились с тем, кого выбрали журналисты, и начали спорить в комментариях, но так к единому мнению и не пришли.
Комментарии
Актеры , Кристен Стюарт , Адам Сэндлер , Джон Траволта , Дженнифер Лоуренс , Скарлетт Йоханссон , Николас Кейдж , Кевин Костнер , Брэдли Купер , Арми Хаммер , Дэниел Рэдклифф , Гвинет Пэлтроу , Анджелина Джоли , Крис Эванс , Эштон Катчер , Эмма Уотсон , Марк Уолберг , Энтони Маки , Джессика Альба
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