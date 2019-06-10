Названы актеры, которым зря платят большие деньги

Интернет-портал о зарубежном кино опубликовал список самых переоцененных актеров. В него вошли 26 человек, но пользователи Сети готовы поспорить с мнением экспертов.

В списке оказались и комедийные, и драматические актеры. По каким критериям оценивалась плохая игра, неизвестно. Зато с востребованностью этих людей в кинематографе поспорить сложно. Многие пользователи Сети не согласились с тем, кого выбрали журналисты, и начали спорить в комментариях, но так к единому мнению и не пришли.