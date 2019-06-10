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Спорные выходы звезд на «Кинотавре» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Сочи состоялось открытие 30-го кинофестиваля «Кинотавр», на котором за главный приз поборются пятнадцать картин. На красной дорожке фестиваля традиционно блистали звезды российского кино. Однако, некоторые уже из них успели запомниться своими неоднозначными образами.
Так например, 46-летняя актриса Виктория Толстоганова решила блистать в прямом смысле этого слова. Белокожая женщина выбрала для своего выхода не самый выигрышный вариант — золотое плиссированное кимоно.
@yanina_melekhova
Российско-белорусская актриса Янина Мелехова решила выйти в свет в стиле герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Однако, белая шляпка и причудливые цветы, вышитые на тюлевом платье, отнюдь не украсили девушку.
Породил немало споров образ 54-летней Татьяны Лютаевой, звезды фильма «Гардемарины». Любимая российским зрителям актриса появилась в черной юбке в пол и белой блузе с изящным бантом. Все бы ничего, да только женщина решила надеть ее на голое тело, что, конечно же, не осталось незамеченным.
А вот актриса Дарья Мороз приехала на фестиваль со своим отцом, режиссером Юрием Морозом. Звезда сериала «Содержанки» выбрала смелое полупрозрачное мини, не скрывающее красоту ее ног. Кажется, ее выход на фестивале не оценил только ленивый.
На красной дорожке «Кинотавра» появилась и заметно похудевшая Анна Михалкова. Актриса выбрала ярко-желтое «глухое» платье. Однако, по мнению стилистов такой неоднозначный цвет подходит далеко не всем.
Картину «Троица» на фестивале представила актриса Ян Гэ, которая выбрала для ковровой дорожки «странный готический образ». Девушка выбрала тюлевое платье, прилизанные к лицу завитки волос и яркая помада и сетчатые перчатки.
Комментарии
Актеры , Юрий Мороз , Кейт Миддлтон , Анна Михалкова , Виктория Толстоганова , Ян Гэ , Янина Мелехова , Дарья Мороз , РИА Новости
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