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Как дочь Жанны Прохоренко стала звонарем 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "А если это любовь?"
Первым фильмом Жанны Прохоренко стала военная драма Григория Чухрая "Баллада о солдате". Картина завоевала любовь зрителей и критиков за рубежом, однако в Советском Союзе ленту не хотели показывать, образы героев показались высшему руководству слишком легкомысленными. И только после того, как лица актеров, исполнивших главные роли, — Жанны Прохоренко и Владимира Ивашова — украсили обложку американского журнала Time, фильм смогли увидеть советские зрители.
Кадр из фильма "Баллада о солдате"
Через два года Жанна Прохоренко снялась в фильме о подростковых отношениях "А если это любовь?", до этого в стране не снималось кино такую тему. Гораздо позже зрители увидели фильм на ту же тему "Вам и не снилось", в котором, кстати, одну из ролей сыграла дочь Жанны.
Затем было множество других запоминающихся работ "Женитьба Бальзаминова", "Они шли на восток", "Калина красная", "Тасс уполномочен заявить…" и другие. Жанне Прозоренко было присвоено звание народной артистки. Но в 1990-е годы ролей не стало, исключением был сериал "Улицы разбитых фонарей". Если актрису и приглашали на роль, то предлагали сыграть в эпизоде.
С первым мужем Жанна развелась, от брака осталась дочь Екатерина Васильева, которая пошла по стопам матери и стала актрисой. Но такой же известной не стала. В 1990-е годы с работой было не просто. Сейчас Екатерина Васильева живет в Химках и по велению души работает звонарем при храме. Как она рассказала в одном из интервью, все произошло случайно. Она шла мимо храма и заметила батюшку, который чистил снег. Рядом стояли новые колокола. Она спросила, кто же будет звонить, на что батюшка предложил это делать ей. Екатерина согласилась, прошла курсы, а сейчас не только звонит сама, но и может научить других.
Кадр из фильма "Во бору брусника"
Актерскую династию продолжает внучка Мария Спивак, которая сыграла главную роль в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Сейчас ее можно увидеть на сцене театра "Сатирикон".
Кадр из фильма "Нелюбовь"
Комментарии
Актеры , Андрей Звягинцев , Екатерина Васильева , Жанна Прохоренко , Владимир Ивашов , Григорий Чухрай , Мария Спивак , Журнал Time
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