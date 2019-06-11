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Каким стал мальчик из комедии «Игрушка» 

Рамблер 3 часа назад
Французская комедия «Игрушка» (1976) была популярна в Европе. Её и сейчас время от времени показывают по телевидению, и она обязательно собирает аудиторию. Основное внимание зрителей всегда было приковано к исполнителю главной роли Пьеру Ришару. Актёру сегодня 84, но он по-прежнему снимается и регулярно появляется на тв. А вот Фабрис Греко, сыгравший капризного мальчика, выбрал непубличную профессию и стал программистом. Смотрите видео и узнайте, как изменились другие актёры из любимой комедии.
Актеры , Видео , Фильмы , Пьер Ришар , Фабрис Греко
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