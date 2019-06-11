Французская комедия «Игрушка» (1976) была популярна в Европе. Её и сейчас время от времени показывают по телевидению, и она обязательно собирает аудиторию. Основное внимание зрителей всегда было приковано к исполнителю главной роли Пьеру Ришару. Актёру сегодня 84, но он по-прежнему снимается и регулярно появляется на тв. А вот Фабрис Греко, сыгравший капризного мальчика, выбрал непубличную профессию и стал программистом. Смотрите видео и узнайте, как изменились другие актёры из любимой комедии.
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Отпетые мошенницы
Комедия
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
В метре друг от друга
Мелодрама
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Игрища престолов
Комедия
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Война Анны
Драма, Военный
Братство
Триллер, Военный
Каким стал мальчик из комедии «Игрушка»
Актеры , Видео , Фильмы , Пьер Ришар , Фабрис Греко
Читайте также