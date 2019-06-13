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Актеры, которые пошли на подлог ради роли 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Сумерки"
Звездам кино не чуждо ничто человеческое. Например, обман и замалчивание невыгодных деталей ради роли мечты. Эти актеры рискнули и не прогадали.

Роберт Паттинсон

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"
Главный красавчик Хогвартса и любимый вампир девочек-подростков говорил, что окончил Королевскую академию драматического искусства, а для усиления эффекта добавлял, что учился в Оксфорде. И то, и другое было неправдой, но это не помешало ему заслужить любовь зрителей.

Джордж Клуни

Кадр из фильма "Да здравствует Цезарь"
Сейчас в это сложно поверить, но Джордж Клуни чудом получил первую роль. Ему пришлось сказать, что он снимался в фильме "Люди-кошки". Обман раскрылся мгновенно, но агент оценил рвение юного актера и нашел-таки ему работу. Дальше было легче, и сейчас актер может себе позволить выбирать роли.

Вупи Голдберг

Кадр из фильма "Действуй сестра: опять за свое"
Актрисе отказывали в съемках, ссылаясь на ее слишком юный вощраст. Вупи Голдберг не стала мелочиться и накинула себе шесть лет, после чего роли стали предлагать, а мир узнал о ее таланте.

Мила Кунис

Кадр из фильма "Оз: Великий и Ужасный"
Первой работой Милы Кунис стал сериал "Шоу 70-х", туда приглашали актрис старше 18 лет. Мила врать не стала, а честно призналась, что 18 ей пока нет, но скоро будет. Правда, не уточнила, что в ее понимании скоро — это через четыре года.

Дэниел Крейг

Кадр из фильма "007: Координаты "Скайфолл""
В анкете актера было указано, что он умеет обращаться с лошадьми. Роль Дэниел Крейг получил, а вот на съемках "Ковбои против пришельцев" пришлось молиться, чтобы не упасть с коня.
Комментарии
Актеры , Оз: Великий и Ужасный , Роберт Паттинсон , Джордж Клуни , Мила Кунис , Вупи Голдберг , Дэниел Крейг
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