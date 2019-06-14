Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Космическое приключение
Мультфильм, Приключение
Купить билет

Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом 

Рамблер 14 июня 2019
В фильме Иосифа Хейфеца «Единственная» сыграли звёзды первой величины: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Вячеслав Невинный, Владимир Заманский. Но главным событием ленты стало появление Елены Прокловой в первой взрослой роли. Советскому зрителю актриса уже полюбилась после картин «Снежная королева» и «Звонят, откройте дверь!», но там Проклова была ещё юной и нескладной. В «Единственной» же все увидели женственную, страстную, обольстительную красавицу. На съёмках Елена оказалась в яркой мужской компании. Возможно, именно поэтому актрисе удалось так убедительно сыграть влюблённую, но слегка растерявшуюся молодую жену. Валерий Золотухин, выступивший в роли экранного супруга её героини, впоследствии рассказывал, что после выхода фильма к нему на улицах подходили люди, посмотревшие ленту, и упрекали в том, что он не простил киношную жену, которая чуть не изменила ему с персонажем Владимира Высоцкого. Любопытно, что на экране романтическая линиями между персонажами Прокловой и Высоцкого выглядит весьма убедительно, но из-за несовпадения графиков их снимали по отдельности. Почти во всех эпизодах «влюблённым» подыгрывал сам Иосиф Хейфец.
Комментарии
Актеры , Видео , Снежная королева , Валерий Золотухин , Вячеслав Невинный , Елена Проклова , Владимир Заманский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исторические ляпы, попавшие в знаменитые фильмы
Актеры, бросившие кино ради простой работы1
Кто был прототипом зайца в «Ну, погоди!»
На ТВ покажут фильм к годовщине смерти Фриске1
Почетный приз Disney дали российскому мультсериалу
Видео
05:28
Исторические ляпы, попавшие в знаменитые фильмы
Фильмы
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Актеры
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Фильмы
05:15
Почему «звездный мальчик» работает на кладбище
Актеры
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит дважды
Фильмы
10:48
Фильмы, заставляющие переживать
Фильмы
04:37
Почему Людмила Нильская не осталась в США
Актеры
02:54
Брошенная дочь Малинина и Зарубиной выходит замуж
ТВ
13:59
Какими были советские актёры в первых ролях
Актеры Фильмы
03:00
Когда наконец снимут продолжение сериала «Сваты»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение