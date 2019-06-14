Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом 

В фильме Иосифа Хейфеца «Единственная» сыграли звёзды первой величины: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Вячеслав Невинный, Владимир Заманский. Но главным событием ленты стало появление Елены Прокловой в первой взрослой роли. Советскому зрителю актриса уже полюбилась после картин «Снежная королева» и «Звонят, откройте дверь!», но там Проклова была ещё юной и нескладной. В «Единственной» же все увидели женственную, страстную, обольстительную красавицу. На съёмках Елена оказалась в яркой мужской компании. Возможно, именно поэтому актрисе удалось так убедительно сыграть влюблённую, но слегка растерявшуюся молодую жену. Валерий Золотухин, выступивший в роли экранного супруга её героини, впоследствии рассказывал, что после выхода фильма к нему на улицах подходили люди, посмотревшие ленту, и упрекали в том, что он не простил киношную жену, которая чуть не изменила ему с персонажем Владимира Высоцкого. Любопытно, что на экране романтическая линиями между персонажами Прокловой и Высоцкого выглядит весьма убедительно, но из-за несовпадения графиков их снимали по отдельности. Почти во всех эпизодах «влюблённым» подыгрывал сам Иосиф Хейфец.
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Ма
Триллер, Ужасы
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Боль и слава
Драма
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Отпетые мошенницы
Комедия
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Космическое приключение
Мультфильм, Приключение
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Актеры , Видео , Снежная королева , Валерий Золотухин , Вячеслав Невинный , Елена Проклова , Владимир Заманский
Читайте также