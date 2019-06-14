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Актеры, бросившие кино ради простой работы 

Рамблер 14 июня 2019
Они променяли блистательную актерскую карьеру на что-то более приземленное.
1/6  Ариана Ричардс приняла участие в таких знаковых проектах, как «Парк Юрского периода» и "Дрожь земли". Но даже после таких успешных ролей решила закончить художественную школу.
Фото:
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2/6  И теперь переквалифицировалась окончательно — Ричардс пишет картины. Кажется, теперь она нашла себя, хотя раньше предпринимала попытки еще и петь. Даже записала один альбом в 1993 году.
Фото:
3/6  Скандар Кейнс. Актер, прославившийся благодаря знаменитой картине "Хроники Нарнии", не стал долго наслаждаться славой и выбрал другой путь. Получив историческое образование в Кембридже, он стал парламентским советником. Последним фильмом, в котором он сыграл, стал "Покоритель зари".
Фото:
4/6  Джек Глисон. Вам может ни о чем не говорить его фамилия, но не узнать его вы не сможете — принц Джоффри был сыгран именно этим актером. Кстати, говорят, в жизни Джек очень добрый и отзывчивый малый. При всем успехе сериала, съемки его больше не привлекают. Он играет только в театре и гастролирует по миру с постановками.
Фото:
5/6  Тейлор Момсен. Еще будучи ребенком снялась в популярных картинах "Гринч - похититель Рождества", "Дети шпионов" и в мегапопулярном сериале "Сплетница". Однако оставаться в индустрии кино не захотела и ушла в музыку, став лидером группы "The Pretty Reckless". Ходили слухи, что режиссеры отказывались от работы с ней из-за её поведения.
Фото:
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6/6  Крис Оунэн. Ну, кто не смотрел "Американский пирог"? Оунэна мир узнал именно благодаря этой ленте. В его фильмографии еще такие фильмы, как "Майор Пейн" и "Это все она". Однако актерский путь не для него — Крис внезапно решил сменить звездную профессию и признание зрителей на работу простого официанта.
Фото:
Они променяли блистательную актерскую карьеру на что-то более приземленное.

Ариана Ричардс

Приняла участие в таких знаковых проектах, как «Парк Юрского периода» и "Дрожь земли". Но даже после таких успешных ролей решила закончить художественную школу. И теперь переквалифицировалась окончательно — Ричардс пишет картины. Кажется, теперь она нашла себя, хотя раньше предпринимала попытки еще и петь. Даже записала один альбом в 1993 году.

Тейлор Момсен

Еще будучи ребенком снялась в популярных картинах "Гринч — похититель Рождества", "Дети шпионов" и в мегапопулярном сериале "Сплетница". Однако оставаться в индустрии кино не захотела и ушла в музыку, став лидером группы "The Pretty Reckless". Ходили слухи, что режиссеры отказывались от работы с ней из-за её непрофессионального поведения.

Скандар Кейнс

Актер, прославившийся благодаря знаменитой картине "Хроники Нарнии", не стал долго наслаждаться славой и выбрал другой путь. Получив историческое образование в Кембридже, он стал парламентским советником. Последним фильмом, в котором он сыграл, стал "Покоритель зари".

Крис Оунэн

Ну, кто не смотрел "Американский пирог"? Оунэна мир узнал именно благодаря этой ленте. В его фильмографии еще такие фильмы, как "Майор Пейн" и "Это все она". Однако актерский путь не для него — Крис внезапно решил сменить звездную профессию и признание зрителей на работу простого официанта.

Джек Глисон

Вам может ни о чем не говорить его фамилия, но не узнать его вы не сможете — мерзкий парень Джоффри был сыгран именно этим юным актером. Кстати, говорят, в жизни Джек, напротив, милейший и очень добрый и отзывчивый малый. Мегапопулярность, свалившаяся на него после работы в "Игре престолов", не затянула молодого человека в свои сети, а кино и большие экраны его не привлекают. Глисон вполне успешно играет в театре и гастролирует по миру с постановками.
Комментарии1
Актеры , Фото , Сплетница , Игра престолов , Джек Глисон , Ариана Ричардс
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