Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью

Кажется, что одна неудачная роль не может испортить успешную карьеру звезды. Действительно, невозможно же всегда выбирать лучшие сценарии и сниматься только у гениальных режиссеров! Конечно, некоторым звездам везет, они приходят к успеху повторно после провальной роли. Однако чаще всего случается так, что одна-единственная роль ставит крест на карьере голливудской знаменитости.

Именно так случилось с неплохим актером Крисом О’Доннеллом. Он подавал большие надежды, его карьера шла в гору, когда он сыграл в фильме Джоэля Шумахера "Бэтмен и Робин" и прогадал. Картина получила крайне негативные отзывы у критиков, а зрители раскритиковали фильм за его "игрушечный" вид. "Бэтмен и Робин" получил 11 номинаций "Золотая малина" в 1997 году, Крису досталась номинация "Худший актер второго плана"… Сегодня актеру 47 лет, но на его счету нет ни одной запоминающейся роли, кроме тех, что были до Робина.

Чего не скажешь о знаменитой актрисе Уме Турман , которая сыграла в этом же провальном фильме злодейку Ядовитый плющ, ее игру также разгромили, однако даже после этой картины Уму ждало блестящее будущее и небывалая популярность.

В этом материале вспоминаем тех знаменитостей, которым "повезло" так же, как Крису О'Донеллу.