Сердцеедки: актрисы, разбившие чужие семьи

Актрисы нередко играют соблазнительных разлучниц на экране. Но некоторые из них решаются увести возлюбленного из семьи и в реальной жизни.

Елизавета Боярская

В 2010 году на съемочной площадке фильма "Не скажу" Боярская познакомилась с актером Максимом Матвеевым . Матвеев на тот момент был женат на актрисе Яне Сексте, однако собственные чувства оказались для Боярской важнее чужого счастья. В конце концов Матвеев развелся с женой и сделал предложение Лизе, а уже спустя два года после знакомства у пары родился сын.

Кристина Асмус

Впервые увидев Асмус, звезда Comedy Club Гарик Харламов уже был женат на Юлии Лещенко , работающей в клубной индустрии. В тайне от супруги Харламов завел роман с Асмус, но любовникам не удалось долго скрывать свои отношения, ведь Кристина забеременела. Тогда Лещенко подала на супруга в суд и отсудила 6 миллионов.

Анастасия Заворотнюк