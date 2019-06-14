Актрисы нередко играют соблазнительных разлучниц на экране. Но некоторые из них решаются увести возлюбленного из семьи и в реальной жизни.
Елизавета Боярская
В 2010 году на съемочной площадке фильма "Не скажу" Боярская познакомилась с актером Максимом Матвеевым. Матвеев на тот момент был женат на актрисе Яне Сексте, однако собственные чувства оказались для Боярской важнее чужого счастья. В конце концов Матвеев развелся с женой и сделал предложение Лизе, а уже спустя два года после знакомства у пары родился сын.
Кристина Асмус
Впервые увидев Асмус, звезда Comedy Club Гарик Харламов уже был женат на Юлии Лещенко, работающей в клубной индустрии. В тайне от супруги Харламов завел роман с Асмус, но любовникам не удалось долго скрывать свои отношения, ведь Кристина забеременела. Тогда Лещенко подала на супруга в суд и отсудила 6 миллионов.
Анастасия Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов всегда славился своей преданностью семье, однако перед чарами Заворотнюк ему устоять не удалось. Роман, развернувшийся между их героями в сериале "Моя прекрасная няня", перерос в отношения в реальной жизни. В итоге Жигунов ушел из семьи к "няне Вике", но счастье пары длилось недолго. Заворотнюк ушла от Жигунова к молодому любовнику, а сам Жигунов решил вернуться к бывшей жене.