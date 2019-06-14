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Стало известно, кто сыграет мать Началовой 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @julianachalova
Продюсер фильма о Началовой рассказал, кто сыграет мать певицы. Эта роль станет одной из главных.
Снимать фильм о Юлии Началовой взялся Андрей Загорский. Он долго хранил в секрете актеров, которые исполнят главные роли, но постепенно начал приоткрывать завесу тайны. Мать Юлии, Таисию Нчалову сыграет актриса Валентина Талызина.
Как заявил Загорский, никто не справится с этой ролью лучше, а актриса уже дала согласие на съемки.
"Она сама отнеслась очень позитивно, ее заинтересовала данная работа. Сейчас сценаристы вплотную будут прописывать сцены конкретно под Валентину Илларионовну", — добавил продюсер.
Кроме того, он рассказал, что съемки стартуют только 6 июля из-за занятости Талызиной. В каких проектах она сейчас участвует также неизвестно. Кто сыграет саму Юлию Началову, пока не раскрывается. Возможно, эта интрига сохраниться до выхода фильма в прокат.
Актеры , Валентина Талызина , Андрей Загорский , РИА Новости
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