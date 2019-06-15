Двойная игра: актеры на госслужбе

Давно не секрет, что в советские времена КГБ пытался вербовать известных артистов. Людмила Гурченко часто рассказывала позже, как ее в юности пытались заставить "стучать" в органы, соблазняя квартирой в Москве и угрожая лишить работы. По ее словам, она отказалась. И действительно, после съемок в "Карнавальной ночи" актриса надолго пропала с экранов. О таких актерах, как Владимир Высоцкий и Андрей Миронов ходили слухи про их сотрудничество с КГБ. Они основывались на том, что актеры могли почти свободно выезжать за границу и вообще были по советским меркам подозрительно успешны. По слухам, Миронова "прихватили", угрожая тюремным сроком за посещение американского посольства. Ходили слухи и про то, что КГБ завербовало Геннадия Хазанова Михаила Козакова КГБ "взяло на мушку" перед московским фестивалем 1957-го года, когда в столицу приехало множество иностранцев и "органам" нужен был красивый молодой человек, который мог бы общаться с иностранцами и рассказывать об их настроениях. Много лет позже актер сам признался, что КГБ медленно и ловко втянул его в это. Ему не пришлось "стучать" на друзей — основная работа протекала за границей.

Раневская тоже рассказывал, что ее пригласили в органы, когда ей было уже 70 лет. По словам остроумной актрисы, она согласилась с радостью, но заметила, что не умеет хранить тайны, потому что разговаривает во сне. А ведь живет в коммунальной квартире! Через месяц она получила отдельную квартиру. Был ли КГБ прок от вербовки пожилой актрисы, осталось неизвестно.