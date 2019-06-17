В августе 1997 года стало известно о смерти актрисы Елены Майоровой. Её уход шокировал и коллег, и обычных людей: Елена умерла от ожогов. Очевидца рассказывали, что она выбежала во двор своего дома, объятая пламенем. До сих пор никто не может сказать, что же произошло в тот трагический день. Была ли это случайность или Елена хотела покончить с собой? Кое-кто считает, что Майоровой была предназначена такая страшная судьба. Но как угадать, что приготовила жизнь и можно ли избежать этой участи?
Игра
Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Ма
Триллер, Ужасы
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Боль и слава
Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Куриоса
Исторический, Мелодрама
В метре друг от друга
Мелодрама
Отпетые мошенницы
Комедия
Почему Елена Майорова погибла так страшно
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