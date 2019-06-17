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Советские актрисы, которые вышли за иностранцев и пожалели 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Многие девушки в Советском союзе мечтали выйти за иностранцев, но у всего есть подводные камни. Истории этих актрис завершились несчастливым концом.

Римма Маркова

У актрисы было три мужа, два из которых — иностранцы. Впервые она вступила в брак, когда ей было 22 года. Тогда она еще училась в актерском. Ее избранником стал грек, военный летчик Семен. Как позже рассказывала Маркова, она "повелась" на красивые ухаживания заморского принца. После замужества он поставил ей ультиматум: либо семья, либо карьера. И та выбрала театр. Через шесть лет она познакомилась с испанцем Хосе Антонио на кинофестивале. Тогда у нее уже была пятилетняя дочь от русского музыканта, с которым она развелась. Испанец был инженером и хорошо зарабатывал, поэтому уговаривал Маркову переехать в Испанию и родить детей. Отказаться от карьеры она вновь не смогла, и, хотя была беременна от Антонио, осталась на родине, а ребенка так и не родила. Он так и не смог простить ей этот поступок, но официально они были женаты до конца своих дней.

Наталья Андрейченко

В 1985 году актриса участвовала в съемках фильма "Петр Великий", которые проходили в США. Там она встретила австрийца Максимилиана Шелла. Будущие супруги познакомились, когда актриса еще была замужем за композитором Максимом Дунаевским, но из-за внебрачной дочери мужа брак разрушался. Как позже призналась Андрейченко, она не хотела скандала, но держать все в себе не смогла и оформила развод. С австрийцем она прожила 23 года, он даже дал свою фамилию сыну Андрейченко от первого брака, а в браке у них родилась дочь Настасья. В 2005 году Шелл встретил другую и супруги развелись, а актриса вернулась на родину вместе с детьми.

Елена Сафонова

В 1992 году году на съемках фильма "Аккомпаниаторша" актриса познакомилась с французом Самюэлем Лабартом. Он сильно влюбился и буквально потерял голову от своей русской коллеги, поэтому после съемок Сафонова взяла сына от первого брака и полетела к возлюбленному во Францию. Там она родила сына Александра, но не собиралась оставлять карьеру артистки и часто летала в Москву на съемки. Лабарт не выдержал графика своей коллеги и подал на развод. Общего сына актриса вывезти не смогла из-за французских законов, поэтому мальчик остался жить с отцом. В Россию он так и не переехал, хотя до сих пор поддерживает отношения с матерью.
Комментарии1
Актеры , Наталья Андрейченко , Римма Маркова , Елена Сафонова , Максим Дунаевский , Shell , РИА Новости
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