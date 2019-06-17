Карьера актрисы Людмилы Давыдовой началась в 1960 году: в 21 год она сыграла в эпизоде в картине «Первое свидание». Потом у Людмилы были ещё десятки картин, но зрители запомнили её как Наталью Меньшикову из телевизионного сериала «Тени исчезают в полдень». А потом Давыдова сыграла и самую известную свою роль — Верку-модистку из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979). Почему карьера артистки не складывалась? Почему её браки распадались? И как она под конец жизни оказалась в психиатрической лечебнице?
Игра
Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Ма
Триллер, Ужасы
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Боль и слава
Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Куриоса
Исторический, Мелодрама
В метре друг от друга
Мелодрама
Отпетые мошенницы
Комедия
Как «Верка-модистка» попала в психлечебницу
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