Почему Ален Делон отказался от первого сына

Один из самых привлекательных актеров мира, секс-символ Франции 60-х, Ален Делон до сих пор пользуется популярностью фанатов, а его имя все еще остается синонимом классической мужской красоты. В молодые годы у Делона, конечно же, было немало романов с красивейшими девушками Европы, однако его личная жизнь не всегда была безоблачной.

У актера четверо взрослых сыновей, но вот его первый сын так и остался без отцовской любви.

Так, в начале 60-х актер познакомился с немецкой моделью и певицей Кристой Пэффген, известной в мире под псевдонимом Нико. Девушка тогда была иконой стиля и звездой местного андеграунда. Они познакомились на съемках фильма и сразу же почувствовали взаимную симпатию.

Их роман развивался стремительно, и даже после того как девушке пришлось уехать в Америку, Ален Делон последовал за ней. Правда вскоре выяснилось, что французский актер не считал отношения с девушкой серьезными и в разговоре с друзьями даже называл ее «простой американской закуской».

Вскоре у девушки родился сын, а Делон утверждал, что провел с Нико всего одну ночь. Девушка же заявила, что родившийся малыш Кристиан Аарон — сын Алена Делона. Актер наотрез отказался признать отцовство и даже не согласился на какую-либо экспертизу.

Девушке пришлось воспитывать ребенка одной в Нью-Йорке. Она возила малыша с собой на кастинги и съемки, но совмещать материнство с постоянной работой ей удавалось недолго. Нико была вынуждена написать письмо матери Алена Делона Эдит Булонь. Узнав о своем первом внуке, женщина сразу же прилетела в США. Увидев ребенка, сомнений у нее не осталось. Аарон оказался «копией» Алена в детские годы.

Бабушка забрала малыша во Францию, но усыновить его не могла — тогда он оказался бы братом своему отцу. Поэтому ребенка усыновил отчим Делона Поль Булон. Сам актер был категорически против и из-за этого на многие годы поссорился с матерью.

Аарон Булонь, кадр из видео

Спустя много лет, актер так и не принял сына. В 16 лет мальчик решил сменить фамилию на материнскую и категорически отрицал отцовство Делона, когда его спрашивали, почему он так на него похож.

Первый сын Алена Делона вскоре стал профессиональным фотографом, воссоединился с матерью и снялся в нескольких фильмах. Однако ненависть к отцу у мужчины не прошла до сих пор. Вероятно, такой поступок Делона многому научил Аарона. Так, когда его подруга родила, он сразу же официально признал себя отцом. Сейчас у мужчины двое детей, и они в полной мере получают отцовскую любовь, которой так не хватало самому Аарону.