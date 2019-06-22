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Актрисы, сыгравшие беременными, но никто не заметил 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Батальонъ"
Актрисы, которые сыграли отличные роли, а мы даже не догадывались об их интересном положении.

Мария Кожевникова в фильме "Батальонъ"

Кожевникова должна была играть в фильме "Батальонъ" одну из главных ролей, но из-за беременности ей предложили второстепенную — роль графини Натальи Татищевой, которая в силу своего характера и обстоятельств на фронт не попадает. Съемки продолжились и после родов Марии, но поблажек актриса себе не делала:
"Физические нагрузки были фантастические. Мы преодолевали полосы препятствий, бегали по песку в тяжелой амуниции с ружьями. В фильме есть эпизод, когда мою героиню избивают. Обычно драки снимают условно, но у Месхиева свой подход: меня били взаправду".

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Стилисты сериала "Секс в большом городе" делали все возможное, чтобы зритель не заметил интересного положения Паркер, поскольку по сюжету не предполагалось, что Кэрри может быть беременна. Актрису одевали в объемные наряды, добавляли яркие аксессуары, которые должны были отвлекать внимание от живота.
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Однако позже было принято решение сократить этот сезон до восьми серий, потому что больше никакие хитрости не могли скрыть округлившийся живот миниатюрной Сары Джессики Паркер.

Пенелопа Крус в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

Пенелопа Крус снималась беременной в приключенческом фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах". По сюжету фильма возлюбленная Джека Воробья Анжелика носила тесные корсеты и участвовала во всех сражениях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что актрису под конец съемок заменила ее родная сестра Моника, которая внешне очень на нее похожа.
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"
Комментарии
Актеры , Секс в большом городе , Пенелопа Крус , Мария Кожевникова , Сара Паркер
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