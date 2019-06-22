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Актрисы, которые просили российское гражданство 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Стивен Сигал и Жерар Депардье уже получили российское гражданство, и за ними решили повторить их коллеги. Эти девушки собирались и собираются переехать жить в Россию.

Орнелла Мути

Еще в 2010 году Мути подделала больничный, чтобы приехать на благотворительный ужин с Владимиром Путиным. Именно тогда ее посетили мысли о получении российского гражданства. В 2016 она продолжила становиться россиянкой: купила квартиру в Москве и вспомнила, что ее дедушка и бабушка родились в Санкт-Петербурге. В 2018 она уже открыто заявила о том, что собирается получить гражданство, но после этого ничего не предпринимала.

Брижит Бардо

Актриса угрожала французскому правительству, что последует примеру Жерара Депардье и тоже сменит гражданство. Тогда на родине актрисы разгорелся скандал из-за слонов: власти Франции хотели избавиться от двух больных животных Беби и Непала. Актриса встала на их защиту и заявила о готовности переехать в Россию, но слонов приютила семья князя Монако. Так, Бардо осталась на родине.

Наталия Орейро

Уругвайская актриса и певица была популярная в России после выхода "Дикого ангела" в 1998 году. С тех пор поклонников у нее только прибавилось. В марте она вновь приехала в Россию и посетила передачу "Вечерний Ургант". К концу выпуска она поняла, что она самая "русская" из всех западных звезд: 15 раз была в России и снимала клипы к ЧМ. А еще не просит денег, в отличие от своего коллеги Жерара Депардье. В конце интервью она обратилась к Владимиру Путину в шутливой форме с просьбой выдать ей российский паспорт.
Комментарии5
Актеры , Наталия Орейро , Стивен Сигал , Жерар Депардье , Владимир Путин
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