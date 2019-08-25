Как Филиппов выпивал перед съемками

Один из самых запоминающихся эпизодов в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» — выступление лектора и его меткая фраза про «три, четыре, а лучше всего пять звездочек».

Между тем, изначально этого эпизода в сценарии не было, он родился в ходе импровизации. В то время в Советском Союзе существовало общество по распространению научных и политических знаний. Лекторы соглашались читать лекции в любых условиях, лишь бы получить гонорар.

Было среди них и немало халтурщиков. Их-то и решил пропесочить Эльдар Рязанов. Однако найти артиста на роль лектора оказалось непросто, но в конце концов выбор пал на Сергей Филиппова. В первый день сняли 13 дублей, но ни один из них не подошёл. Выступление Филиппова было несмешным и даже глуповатым, поэтому режиссёр отправил актёра домой. Позже выяснилось, что Сергей Филиппов для храбрости выпил перед съёмками, оттого-то и не смог сыграть в полную силу.

Лишь неделю спустя, когда он появился на площадке совершенно трезвым, сцену сняли, и она стала настоящим украшением новогодней комедии.