Знаменитые королевы советских комедий

Талантливые и обаятельные, советские актрисы умели перевоплотиться практически в любой образ, а одно лишь их появление на экране вызывало улыбки у зрителей. Таких артисток называли королевами комедии. Оставались ли они такими же задорными и веселыми в жизни? Какими были судьбы знаменитых комедианток советской эпохи?

Тамара Носова

Советская актриса и народная артистка России Тамара Носова прославилась благодаря комедийным ролям в фильмах "Карнавальная ночь", "Свадьба в Малиновке", "Огонь, вода и… медные трубы", "Здравствуйте, я ваша тетя" и других. Однако личная жизнь улыбчивой актрисы не удалась. Все ее отношения распадались и она все больше уходила в работу. Трудно поверить, но Носова хотела стать "королевой" не комедии, а драмы, но режиссеры видели ее лишь в юмористических амплуа. Актриса прекрасно справилась с задачей. В 1990-е годы она перестала сниматься и начала вести затворнический образ жизни. После перенесенного в 2007 году инсульта женщина умерла в возрасте 79 лет.

Рина Зеленая

Легкий характер задорной Рины Зеленой помог ей вжиться во многие комедийные роли. Зрителям она запомнилась по ролям черепахи Тортиллы в "Приключениях Буратино" и миссис Хадсон в кинолентах о Шерлоке Холмсе. Зеленая снялась в более чем 50 фильмах, писала сценарии вместе с Агнией Барто, работала на радио, в театре и озвучивала мультфильмы. Роль домработницы Ариши в комедии "Подкидыш" артистка придумала сама и написала для нее все свои реплики и монологи.

Татьяна Пельтцер

До того, как стать известной, Татьяна Пельтцер успела сыграть несколько незначительных ролей в кино. Заметили ее после роли комической старухи в фильме-спектакле "Свадьба с приданым". На тот момент артистке было 49 лет. В жизни она имела острый язык, поэтому многие коллеги опасались ее шуток. Пельтцер умела дружить, но только с теми, кому доверяла. Если актрисе кто-то не нравился, ему доставалось сполна. В конце жизни женщина сильно болела, имела проблемы со зрением, но не теряла оптимизма. Последние годы жизни провела в Доме ветеранов кино, где за ней ухаживали, и там же умерла.

Фаина Раневская

Искрометная и ироничная Фаина Раневская и в жизни шутила и легко могла стать душой компании. Она прославилась благодаря роли Золушки в одноименной комедийной сказке. В жизни юмор актрисы больше походил на горький сарказм. Артистка страдала от одиночества; любила быть в центре внимания и не терпела конкуренции. После выхода фильма "Подкидыш" Раневскую практически преследовали фразой "Муля, не нервируй меня!". Сама она считала эту роль не самой удачной и переживала, что зрители полюбили именно образ Ляли.