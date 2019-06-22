Актеры, которых не различают даже фанаты 

Дженифер Гарнер и Хилари Суонк
Популярные американские актрисы Дженифер Гарнер и Хилари Суонк очевидно похожи как сестры. Цвет волос, форма глаз, выдающийся подбородок и губы — у девушек почти идентичные формы лица. Многие признаются, что даже не знали, что это разные актрисы!
Хавьер Бардем и Джефри Дин Морган
У одного из самых популярных испанских актеров Хавьера Бардема появился американский «двойник». Даже фанаты не всегда отличают на фото Бардема и Джефри Дина Моргана, известного по сериалам «Сверхъестественное», «Анатомия страсти» и картине «Хранители». Брутальная внешность актеров практически идентична: темные волосы, широкий лоб, грустные карие глаза и мужественный нос.
Натали Портман и Кира Найтли
Сходство британки Киры Найтли и американской актрисы еврейского происхождения Натали Портман замечают почти все. Многие фанаты даже признаются, что не всегда различают хрупких актрис на экранах. Темно-русые волосы, выразительные карие глаза, практически идентичный нос и губы! Такое сходство, кстати, помогло Кире Найтли начать карьеру в кино. Девушка играла двойника героини Натали Портман в первом эпизоде «Звездных войн»!
Зои Салдана и Тэнди Ньютон
Американскую актрису Зои Салдана и ее английскую коллегу Тэнди Ньютон путают даже поклонники. У девушек одинаковые цвет кожи и волос, брови, носы и даже глаза! Хорошо только, что работают они в основном в разных государствах.
Гийом Кане и Патрик Дэмпси
Похожи друг на друга не только тем, что они красавчики. Француза и американца связывает идентичный типаж, взгляд с хитрым прищуром, мужественный нос, улыбка и харизма. В Сети признаются, что часто путают актеров на экране.