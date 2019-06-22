Актеры, которых не различают даже фанаты

Дженифер Гарнер и Хилари Суонк

Популярные американские актрисы Дженифер Гарнер и Хилари Суонк очевидно похожи как сестры. Цвет волос, форма глаз, выдающийся подбородок и губы — у девушек почти идентичные формы лица. Многие признаются, что даже не знали, что это разные актрисы!

Хавьер Бардем и Джефри Дин Морган

У одного из самых популярных испанских актеров Хавьера Бардема появился американский «двойник». Даже фанаты не всегда отличают на фото Бардема и Джефри Дина Моргана, известного по сериалам «Сверхъестественное» «Анатомия страсти» и картине «Хранители» . Брутальная внешность актеров практически идентична: темные волосы, широкий лоб, грустные карие глаза и мужественный нос.

Натали Портман и Кира Найтли

Сходство британки Киры Найтли и американской актрисы еврейского происхождения Натали Портман замечают почти все. Многие фанаты даже признаются, что не всегда различают хрупких актрис на экранах. Темно-русые волосы, выразительные карие глаза, практически идентичный нос и губы! Такое сходство, кстати, помогло Кире Найтли начать карьеру в кино. Девушка играла двойника героини Натали Портман в первом эпизоде «Звездных войн»!

Зои Салдана и Тэнди Ньютон

Американскую актрису Зои Салдана и ее английскую коллегу Тэнди Ньютон путают даже поклонники. У девушек одинаковые цвет кожи и волос, брови, носы и даже глаза! Хорошо только, что работают они в основном в разных государствах.

Гийом Кане и Патрик Дэмпси

Похожи друг на друга не только тем, что они красавчики. Француза и американца связывает идентичный типаж, взгляд с хитрым прищуром, мужественный нос, улыбка и харизма. В Сети признаются, что часто путают актеров на экране.