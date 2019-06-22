Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Игра
Триллер
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дитя робота
Триллер, Фантастика, Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Актеры, которых не различают даже фанаты 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com

Дженифер Гарнер и Хилари Суонк

Популярные американские актрисы Дженифер Гарнер и Хилари Суонк очевидно похожи как сестры. Цвет волос, форма глаз, выдающийся подбородок и губы — у девушек почти идентичные формы лица. Многие признаются, что даже не знали, что это разные актрисы!

Хавьер Бардем и Джефри Дин Морган

У одного из самых популярных испанских актеров Хавьера Бардема появился американский «двойник». Даже фанаты не всегда отличают на фото Бардема и Джефри Дина Моргана, известного по сериалам «Сверхъестественное», «Анатомия страсти» и картине «Хранители». Брутальная внешность актеров практически идентична: темные волосы, широкий лоб, грустные карие глаза и мужественный нос.

Натали Портман и Кира Найтли

Сходство британки Киры Найтли и американской актрисы еврейского происхождения Натали Портман замечают почти все. Многие фанаты даже признаются, что не всегда различают хрупких актрис на экранах. Темно-русые волосы, выразительные карие глаза, практически идентичный нос и губы! Такое сходство, кстати, помогло Кире Найтли начать карьеру в кино. Девушка играла двойника героини Натали Портман в первом эпизоде «Звездных войн»!

Зои Салдана и Тэнди Ньютон

Американскую актрису Зои Салдана и ее английскую коллегу Тэнди Ньютон путают даже поклонники. У девушек одинаковые цвет кожи и волос, брови, носы и даже глаза! Хорошо только, что работают они в основном в разных государствах.

Гийом Кане и Патрик Дэмпси

Похожи друг на друга не только тем, что они красавчики. Француза и американца связывает идентичный типаж, взгляд с хитрым прищуром, мужественный нос, улыбка и харизма. В Сети признаются, что часто путают актеров на экране.
Комментарии3
Актеры , Хранитель , Анатомия страсти , Хранители , Сверхъестественное , Тэнди Ньютон , Кира Найтли , Зои Салдана , Хилари Суонк , Хавьер Бардем , Натали Портман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александр Петров больше не будет играть Гоголя2
Где найти места из любимых мультфильмов1
Первый канал перенес премьеру фильма про Чернобыль
Почему актеры «Бригады» не любят вспоминать проект8
Актрисы, которые просили российское гражданство5
Видео
02:20
Телеведущую затравили за репортаж из больницы
ТВ
00:32
Что стало с советским Аладдином
Актеры
00:31
Российские актрисы, которые уже всем надоели
Актеры
09:08
Поступки Барта Симпсона, сделавшие его плохишом
Фильмы
04:57
Чем напугает триллер «Оно 2»
Фильмы
10:59
Самые смешные пародии в кино
Фильмы
03:39
Главные актрисы 2000-х, слава которых померкла
Актеры
10:07
Автор «Чернобыля» рассказал, что бы изменил в шоу
Сериалы
02:30
Телеведущий Николай Дроздов празднует день рождения
ТВ
00:18
Лев обильно пометил журналиста перед камерой
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение