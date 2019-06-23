Талантливые актеры, погибшие при загадочных обстоятельствах

Смерть настигла этих актеров совершенно внезапно и, несмотря на то, что многие из них погибли более десяти лет назад, до сих пор неизвестно, что же с ними произошло на самом деле.

Василий Шукшин

Последний год жизни выдался для актера крайне успешным — именно тогда Сергей Бондарчук пригласил Шукшина сняться в картине "Они сражались за Родину". Съемки стартовали в 1974-м, и уже к началу октября Шукшин завершил свою роль. Ему осталось сняться лишь в одном эпизоде, но этого не произошло. По официальной версии 4 октября на теплоходе "Дунай" Шукшин скончался от сердечного приступа. Однако незадолго до этого актер проходил обследование, где проблем с сердцем у него не обнаружили. Некоторые уверены, что Василия убили, — за пару дней до его смерти на съемочной площадке появился неизвестный человек. Никто не знал, чем он там занимается. После гибели Шукшина его больше никогда не видели.

Зоя Федорова

Любимица советской публики Зоя Федорова ушла из жизни в 71 год — женщину убили выстрелом в затылок в ее квартире на Кутузовском проспекте. С момента происшествия прошло 38 лет, но убийство до сих пор не раскрыто. Среди возможных мотивов называют причастность Федоровой к секретным операциям КГБ (есть даже версия, что КГБ приложил руку к ее убийству). По другой версии Федорова была связана с "бриллиантовой мафией", которая состояла в основном из родственников больших чиновников.

Владислав Галкин

В начале 2010-го актер был найден мертвым в собственной квартире. Тревогу забил отец актера, который сообщил в полицию, что сын не выходит на связь уже больше суток. Тело Галкина нашли на полу лицом в низ, эксперты выяснили, что он скончался еще два дня назад. Врачи установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, однако отец артиста опроверг эту информацию. По мнению Бориса Галкина, Владислава убили. За несколько дней до смерти актер снял более 100 тысяч долларов на ремонт квартиры. Деньги актер хранил дома, о чем знали злоумышленники, — ему неоднократно приходили смс с угрозами. Кроме того, в квартире нашли коньяк и томатный сок. По словам Бориса, когда у Владислава диагностировали панкреатит, он перестал употреблять алкоголь и сел на строгую диету.