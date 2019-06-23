Загадочная смерть актрисы, сыгравшей Лиду в «Не могу сказать „прощай“

После роли в картине "Не могу сказать "прощай" красавицу-актрису Анастасию Иванову знал весь Советский союз. И пускай дальнейшая карьера девушки не пошла в гору, новость о ее внезапной смерти потрясла всю страну.

Тело 35-летней Насти 3 июня 1993 года обнаружил ее муж Борис Невзоров . Как выяснило следствие, в последние часы жизни актрисы к ней пришел гость. Очевидно, Иванова знала этого человека, — она накрыла ему на стол, а когда за полчаса до гибели ей позвонила мать, голос Анастасии был абсолютно безмятежен.

Причину смерти установили сразу: убийца дважды ударил девушку ножом, а затем надел на шею удавку. Злоумышленника искали несколько лет и нашли его в картотеке Красноярска. В личном деле Сергея Пересветова полиция обнаружила интересный факт, — в молодости он уже был осужден за убийство актрисы. Причем расправился с жертвой Пересветов точно таким же способом.

Выяснилось, что, выйдя из тюрьмы, Сергей решил перебраться в столицу и очень скоро начал вращаться в актерской среде. Так он познакомился с Ивановой и Александром Савченко , коллегой актрисы по фильму "Не могу сказать "прощай". В 1990-м Савченко умер от сердечного приступа, — так у Пересветова появился предлог заглянуть к Ивановой в гости якобы затем, чтоб помянуть Александра.

Однако Пересветов так и не оказался за решеткой. Когда следователи выяснили, кто убил Иванову, Сергея уже не было вживых. Мужчину зарезал 13-летний сын его любовницы, пытаясь защитить мать в ходе бытовой ссоры.