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Загадочная смерть актрисы, сыгравшей Лиду в «Не могу сказать „прощай“ 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Не могу сказать прощай"
После роли в картине "Не могу сказать "прощай" красавицу-актрису Анастасию Иванову знал весь Советский союз. И пускай дальнейшая карьера девушки не пошла в гору, новость о ее внезапной смерти потрясла всю страну.
Тело 35-летней Насти 3 июня 1993 года обнаружил ее муж Борис Невзоров. Как выяснило следствие, в последние часы жизни актрисы к ней пришел гость. Очевидно, Иванова знала этого человека, — она накрыла ему на стол, а когда за полчаса до гибели ей позвонила мать, голос Анастасии был абсолютно безмятежен.
Причину смерти установили сразу: убийца дважды ударил девушку ножом, а затем надел на шею удавку. Злоумышленника искали несколько лет и нашли его в картотеке Красноярска. В личном деле Сергея Пересветова полиция обнаружила интересный факт, — в молодости он уже был осужден за убийство актрисы. Причем расправился с жертвой Пересветов точно таким же способом.
Выяснилось, что, выйдя из тюрьмы, Сергей решил перебраться в столицу и очень скоро начал вращаться в актерской среде. Так он познакомился с Ивановой и Александром Савченко, коллегой актрисы по фильму "Не могу сказать "прощай". В 1990-м Савченко умер от сердечного приступа, — так у Пересветова появился предлог заглянуть к Ивановой в гости якобы затем, чтоб помянуть Александра.
Однако Пересветов так и не оказался за решеткой. Когда следователи выяснили, кто убил Иванову, Сергея уже не было вживых. Мужчину зарезал 13-летний сын его любовницы, пытаясь защитить мать в ходе бытовой ссоры.
Комментарии2
Актеры , Борис Невзоров , Александр Савченко , Анастасия Иванова
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