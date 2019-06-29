Почему Маслова, сыгравшая Марфу Васильевну, «сбежала в монастырь»

На счету советской актрисы Нины Масловой нет главных ролей, но ее помнят даже по эпизодам: царица Марфа Васильевна из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Вика Коровянская из "Большой перемены"… Что общего у реального прототипа героини Масловой — супруги Ивана Грозного , Марфы — и актрисы? В 80-х годах артистка перестала сниматься в кино, но спустя годы рассказала, как чуть не умерла в 50 лет.

Несчастливое детство

Будущая кинодива родилась в Риге в 1946 году. Родители развелись, когда девочке было пять лет. Взаимоотношения с матерью не сложились и Нина чувствовала себя нежеланным ребенком. У нее даже были попытки суицида. Решив, что никому не нужна, она связалась с плохой компанией и пила портвейн. А в студенчестве эта вредная привычка усилилась. Девушка была отчислена из школы-студии МХАТ, а, поступив во ВГИК, продолжала заливать проблемы спиртным.

Путь к кино

Нина начала сниматься в кино, еще когда училась. Главных ролей не было, но ей удалось прославиться благодаря эпизодическим. Киноленты "Большая перемена", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" принесли ей известность. В 70-х года она была очень востребованной актрисой, но в 80-х вдруг исчезла с экранов. Предложений о съемках стало меньше, а алкогольная зависимость — сильнее…

Личная жизнь

Личная жизнь артистки не сложилась. С мужчинами она жила в гражданском браке, но там был один негатив: пьянки, скандалы… Во время учебы во ВГИКе она встречалась со студентом из Болгарии, но когда приехала к нему, оказалось, что у него уже другая. Во время съемок фильма "Русское поле" увлеклась женатым на Наталье Варлей Владимиром Тихоновым , сыном Нонны Мордюковой . Когда его супруга забеременела, Маслова не захотела оставлять ребенка без отца и отношения закончились. Зато актриса подружилась с Мордюковой. Та познакомила ее с неким высокопоставленным чиновником, они чуть было не поженились, но в итоге расстались. Актриса признавалась, что не смогла жить с этим человеком.

Позже она рассказывала, как сама чуть не спилась с горя. Матерью артистке стать не посчастливилось, так как ради очередной роли пришлось сделать аборт. Эту роль она так и не получила.

Религия

После многочисленных жизненных неурядиц Маслова подалась в религию. Она утверждает, что избавиться от алкогольной зависимости ей помогла вера. Кроме того, молитвы, по ее словам, уберегли и от болезни. Врачи говорили, что жить ей осталось недели две… Сейчас актриса, которой больше 70 лет, часто посещает храмы и ездит в монастыри, а также более 20 лет ведет правильный образ жизни. Возможно, прийти к вере ей помогло и сходство с образом Марфы Васильевны, с которым ее ассоциировали зрители. По одной из версий, после неудачной супружеской жизни с царем Иваном Грозным царицу постригли в монахини. Королевский брак продлился всего 15 дней. Кроме того, у Марфы тоже не было детей.

Сейчас актриса хорошо выглядит, иногда появляется в кино и на различных ток-шоу. Живет она небогато и, по ее же словам, в квартире сохранился интерьер "из 70-х".