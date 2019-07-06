Российские актеры, которые отказались от ролей в Голливуде

На самом деле, в истории российского кинематографа были случаи, когда актеры отказывались от ролей в Голливуде и оставались работать в России. По крайней мере, так утверждают они сами.

Никита Джигурда

В 2016 году шоумен заявил, что его пригласил на съемки известный итальянский режиссер Тинто Брасс. Однако, Джигурда отказался из-за обилия непристойных цен. Позже он рассказал, что ему предлагали большой гонорар, но даже деньги не смогли его подкупить. Никто не стал воспринимать эти слова всерьез, ведь на момент заявления режиссеру было 83, а последнюю полнометражную картину он выпустил в 2005 году. Кроме того, предполагаемый фильм с актером, заменившим Джигурду, так и не вышел.

Игорь Костолевский

На одном из театральных фестивалей 2012 года Костолевский неожиданно рассказал, что его звали в один из голливудскихфсльмов. Там он должен был играть вместе с Брюсом Уиллисом . Актер заявил, что ему не понравился сценарий, и даже высокий гонорар его не привлек. Боевику он предпочел работу в театральной постановке Никиты Кобелева "Враг народа". Многие предполагают, что Костоловского звали в последнюю часть "Крепкого орешка", где в итоге сыграли Юлия Снегирь и Сергей Колесников

Александр Балуев