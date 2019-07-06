Геннадий Шпаликов: что сгубило одного из самых талантливых режиссеров СССР

Советский режиссер, сценарист, поэт и автор легендарной картины "Я шагаю по Москве" Геннадий Шпаликов был одним из самых многообещающих кинематографистов Советского Союза. Несмотря на то, что на первый взгляд Шпаликов казался позитивным и жизнерадостным человеком, его часто посещали мрачные и даже депрессивные мысли. Ко всему прочему режиссер был известен своим чрезмерным пристрастием к алкоголю, что также негативно сказывалось на его эмоциональном состоянии. Несмотря на то, что многие замечательные картины Шпаликова вышли на большой экран, режиссер очень переживал из-за того, что некоторые свои идеи он не может воплотить в жизнь. Главной причиной этого стала цензура в кинематографе, а впоследствии невостребованность самого Геннадия. И пусть коллеги и близкие Шпаликова знали, что режиссер переживает непростой период, никто и подумать не мог, что он решится на самоубийство. 1 ноября 1974-го артист посетил Новодевичье кладбище, чтобы увидеть мемориальную доску Михаила Роммы. В тот день Шпаликов хотел произнести речь, но его не пустили на трибуну, из-за чего режиссер очень расстроился. Сразу же после этого Геннадий отправился на дачу в Переделкино вместе с писателем Григорием Гориным . Поднявшись на второй этаж, Шпаликов выпил вина, хотя до этого долго был в завязке, и повесился на своем шарфе. Артисту было всего 37 лет.