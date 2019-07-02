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Почему Высоцкий невзлюбил актрису Печерникову 

Рамблер 4 часа назад
Об отношениях Владимира Высоцкого с женщинам не судачили только ленивые, к счастью, поэт и актер давал бесчисленные поводы для сплетен и слухов. Тем не менее о его романе с актрисой Ириной Печерниковой известно было далеко не всем.
Они познакомились на одной еще в 1960 годах, но искра между ними пробежала только в начале 1970-х. К тому времени Высоцкий был в браке с Мариной Влади, а Ирина Печерникова — замужем за польским музыкантом Збигневом Бизонем.
Звезда фильма "Доживем до понедельника" услышала песню "Парус, порвали парус" и поинтересовалась, что еще появилось из нового, пока ее не было в стране. Высоцкий пел ей свои песни несколько часов подряд. Роман развивался стремительно, но если брак Ирины можно было считать скорее формальным, то с Влади Высоцкий разводиться был не намерен.
По воспоминаниям Марка Цыбульского в книге "Жизнь и путешествия В. Высоцкого", поэт пришел к отцу актрисы и попросил его разрешения уехать с ней на три дня. Сначала они отправились в Адлер, потом — в Гагры, а затем — Сухуми. Когда пара была в гостинице, в номер позвонила Марина Влади и устроила Высоцкому скандал по телефону. Ирина печерникова не стала терпеть, а молча собрала вещи и немедленно улетела.
Высоцкого обескуражил такой поворот, женщины его не бросали. Автор книги "Роковые женщины советского кино" Федор Раззаков утверждал, что Высоцкий возненавидел Печерникову за этот поступок. Правда позже появились свидетельства, что они все же смогли стать друзьями.
Высоцкий сохранил брак с Мариной Влади, а Ирина печерникова развелась с польским музыкантом и вышла замуж за Бориса Галкина, актера Театра на Таганке.
Комментарии3
Актеры , Видео , Ирина Печерникова , Федор Раззаков , Борис Галкин , Марина Влади
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