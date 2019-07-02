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Как спился красавчик из «Эквилибриста» Александр Соловьев 

Рамблер 10 часов назад
Фото: dumchevura.narod.ru
Всесоюзную славу и любовь зрителей актеру Александру Соловьеву принесла картина "Эквилибрист", которая вышла на экраны в 1976 году.
Александр Соловьев блестяще исполнил роль циркового артиста, лишившегося на фронте одной руки. Несмотря на увечье, его герой добился признания и стал знаменитым. Кстати, в детстве он мечтал стать клоуном, как Олег Попов.
Кадр из фильма «Борис Годунов»
После окончания школы Александр Соловьев с легкостью поступил в ГИТИС, снимался в эпизодах, а затем начал работать в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Главных ролей не давали, поскольку звезд и без него хватало — Евгений Леонов, Александр Лазарев, Армен Джигарханян, довольствоваться приходилось второстепенными персонажами. Выход подсказала коллега Людмила Гнилова, которая впоследствии стала его второй женой. С 1974 года актер начал выступать на сцене Российского академического театра молодежи (в те времена это был Центральный детский театр)
Он успел сняться в фильме "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном, затем была работа в картине "Борис Годунов" Сергея Бондарчука. После этого в его карьере начинается спад, он ушел из театра начал пить, друзья пытались помочь, находили наркологов, но вдохновить на новую жизнь его смогла лечившаяся от алкоголизма в том же санатории актриса Ирина Печерникова, которая стала его третьей женой.
Актер вернулся к работе, но его жизнь оборвалась 1 января 2000 года. Вечером 26 декабря Ирина Печерникова не застала мужа дома, но лишь на Новый год она начала обзванивать больницы и обратилась в милицию. Опознать актера смогли только 21 января. позже выяснилось, что Александр Соловьев поступил в больницу 25 января, у него произошло кровоизлияние в мозг, неделю он пролежал в коме. Врачи помочь не смогли.
Комментарии5
Актеры , Александр Лазарев , Ирина Печерникова , Сергей Бондарчук , Людмила Гнилова , Олег Попов , Евгений Леонов , Александр Соловьев , Армен Джигарханян , Дмитрий Харатьян
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