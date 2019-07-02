Как спился красавчик из «Эквилибриста» Александр Соловьев

Всесоюзную славу и любовь зрителей актеру Александру Соловьеву принесла картина "Эквилибрист", которая вышла на экраны в 1976 году.

Александр Соловьев блестяще исполнил роль циркового артиста, лишившегося на фронте одной руки. Несмотря на увечье, его герой добился признания и стал знаменитым. Кстати, в детстве он мечтал стать клоуном, как Олег Попов

Кадр из фильма «Борис Годунов»

Александр Лазарев, После окончания школы Александр Соловьев с легкостью поступил в ГИТИС, снимался в эпизодах, а затем начал работать в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Главных ролей не давали, поскольку звезд и без него хватало — Евгений Леонов Армен Джигарханян , довольствоваться приходилось второстепенными персонажами. Выход подсказала коллега Людмила Гнилова , которая впоследствии стала его второй женой. С 1974 года актер начал выступать на сцене Российского академического театра молодежи (в те времена это был Центральный детский театр)

Он успел сняться в фильме "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном , затем была работа в картине "Борис Годунов" Сергея Бондарчука . После этого в его карьере начинается спад, он ушел из театра начал пить, друзья пытались помочь, находили наркологов, но вдохновить на новую жизнь его смогла лечившаяся от алкоголизма в том же санатории актриса Ирина Печерникова , которая стала его третьей женой.

Актер вернулся к работе, но его жизнь оборвалась 1 января 2000 года. Вечером 26 декабря Ирина Печерникова не застала мужа дома, но лишь на Новый год она начала обзванивать больницы и обратилась в милицию. Опознать актера смогли только 21 января. позже выяснилось, что Александр Соловьев поступил в больницу 25 января, у него произошло кровоизлияние в мозг, неделю он пролежал в коме. Врачи помочь не смогли.