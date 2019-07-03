Почему пропала с экранов советская кинокрасавица 

Наталья Лапина заслужено считалась одной из красавиц позднего советского кино. Первый фильм с её участием вышел в 1986 году, и зрители тут же отметили актрису с яркой выразительной внешностью. Лапиной прочили громкую карьеру, однако она решила покорять заграничное кино и отправилась в Европу, а потом в США. Делая карьеру, Наталья не забывала и о личной жизни и крутила романы с признанными кинокрасавцами.
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