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Почему пропала с экранов советская кинокрасавица 

Рамблер 3 часа назад
Наталья Лапина заслужено считалась одной из красавиц позднего советского кино. Первый фильм с её участием вышел в 1986 году, и зрители тут же отметили актрису с яркой выразительной внешностью. Лапиной прочили громкую карьеру, однако она решила покорять заграничное кино и отправилась в Европу, а потом в США. Делая карьеру, Наталья не забывала и о личной жизни и крутила романы с признанными кинокрасавцами.
Актеры , Видео , Наталья Лапина
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