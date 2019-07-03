Почему завершился роман Цыплаковой и Соломина 

Елена Цыплакова дебютировала в кино в 16, снявшись у Динары Асановой в фильме «Не болит голова у дятла» (1974). Молодая актриса моментально обрела армию почитателей. Красивая, талантливая, трудолюбивая была нарасхват у режиссёров, каждый год выходила по несколько лент с её участием. Елена окончила актёрский факультет ГИТИСа, а потом и ВГИКа, а затем обучалась и режиссуре во ВГИКе. Как складывалась её карьера в кино?
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