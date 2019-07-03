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Как актриса отказалась от ребенка ради «Трех мушкетеров» 

Рамблер 47 минут назад
Фото: «Д'Артаньян и три мушкетёра»
«Д'Артаньян и три мушкетёра» — один из любимых советских музыкальных телефильмов. Зрители с удовольствием наблюдали за приключенческим сюжетом картины. Однако оказывается, за культовым фильмом скрывается трагическая история.
Одну из главных женских ролей картины, Миледи, должна была исполнить актриса Елена Соловей, но она была беременна вторым ребенком, и отказалась от роли.
Следующая претендентка красавица-актриса Маргарита Терехова, также была в положении, когда ей предложили роль. Однако ради роли в «Трех мушкетерах» женщина решилась на прерывание беременности.
Из-за последствий аборта Терехова не могла ездить верхом, и была в кадре на лошади только в крупных планах. Однако, эта информация тогда не разошлась в прессе и, к счастью, до зрителей не дошла.
Терехова отказалась от ребенка, но талантливо сыграла свою роль и навсегда осталась для зрителей интриганкой Миледи из «Трех Мушкетеров». Детей актриса родила позже, но все ее три брака разрушились, а сейчас любимая советская актриса живет одна. Дети редко навещают Терехову, а помогает ей нанятая сиделка.
Комментарии25
Актеры , Маргарита Терехова , Елена Соловей
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