Как актриса отказалась от ребенка ради «Трех мушкетеров»

«Д'Артаньян и три мушкетёра» — один из любимых советских музыкальных телефильмов. Зрители с удовольствием наблюдали за приключенческим сюжетом картины. Однако оказывается, за культовым фильмом скрывается трагическая история.

Одну из главных женских ролей картины, Миледи, должна была исполнить актриса Елена Соловей , но она была беременна вторым ребенком, и отказалась от роли.

Следующая претендентка красавица-актриса Маргарита Терехова , также была в положении, когда ей предложили роль. Однако ради роли в «Трех мушкетерах» женщина решилась на прерывание беременности.

Из-за последствий аборта Терехова не могла ездить верхом, и была в кадре на лошади только в крупных планах. Однако, эта информация тогда не разошлась в прессе и, к счастью, до зрителей не дошла.

Терехова отказалась от ребенка, но талантливо сыграла свою роль и навсегда осталась для зрителей интриганкой Миледи из «Трех Мушкетеров». Детей актриса родила позже, но все ее три брака разрушились, а сейчас любимая советская актриса живет одна. Дети редко навещают Терехову, а помогает ей нанятая сиделка.