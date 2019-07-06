Как «обычная» Пенелопа Крус стала секс-символом

Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус , казалось бы, не обладает выдающейся внешностью. Невысокий рост, не особо примечательная фигура, но зато какой огненный взгляд! По всей видимости, именно бешенная харизма помогла простой испанской девушке стать одним из секс-символов современного кинематографа. Сейчас же, кажется, что все роли сексуальных латиноамериканок в Голливуде должна играть именно Пенелопа.

«Ветчина, ветчина»

Кадр из фильма «Ветчина, ветчина»

То, что девушка обладает мощной сексуальной энергией стало понятно с ее первой картины «Ветчина, ветчина». В ней Пенелопе Крус всего 16 лет, и играет она возлюбленную героя, которого сыграл ее нынешний муж Хавьер Бардем . Девушка блистала в кадре в легких коротких платьицах, а ее естественная красота не могла не притягивать внимание. После этой картины, Крус заметили талантливые режиссеры.

Дальше была картина «Девушка твоей мечты», в которой Пенелопа сыграла жгучую испанскую и доказала всем, что девушка не только сексуальна, но и талантлива.

«Ванильное небо»

Кадр из фильма «Ванильное небо»

Затем Крус попала в картину с голливудским красавчиком Томом Крузом . Несмотря на то, что это была психологическая мелодрама, девушка проявила в ней всю свою яркую энергетику. Картина стала голливудской классикой, а пара Пенелопы и Круза до сих пор восхищает фанатов.

«Кокаин»

Кадр из фильма «Кокаин»

Одного голливудского красавчика Пенелопе было мало, и она снялась в культовой картине «Кокаин» с Джонни Деппом . Крус сыграла сексуальную колумбийку, увлеченную наркотиками. Картина понравилась не всем критикам, но сделала Пенелопу одной из самых востребованных актрис.

«Разомкнутые объятия»

Кадр из фильма «Разомкнутые объятия»

В картине Педро Альмадовара Крус сыграла начинающую импульсивную актрису. Необычный стиль режиссера и продуманные образы испанской красавицы сделали каждую сцену запоминающейся. Каждый «выход» актрисы в этой картине стал особым видом кинематографического искусства.

«Бандитки»

Кадр из фильма «Бандитки»

«Бандитки» Пенелопа Крус и мексиканка Сальма Хайек сделали картину самым горячим вестерном. Затянутые корсеты, пышные юбки и шляпы добавили к репутации Пенелопы еще несколько очков по части сексуальности. А американцы вдруг снова полюбили фильмы о Диком Западе.

После таких ролей харизматическая красавица Пенелопа Крус просто не могла не стать секс-символом современного кинематографа. Ну а дальше у нее были не менее энергичные запоминающиеся роли, просто все уже знали, что если в кадре Пенелопа — будет «огонь».