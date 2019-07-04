Почему внук Андрея Миронова скрывается от публики 

Андрей Миронов-Удалов — продолжатель знаменитой династии. Его мама — Мария Миронова, дочь актёров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Миронов-младший — не любитель светской жизни, он предпочитает вести закрытый образ жизни и посвящает время службе в театре Вахтангова. Однако в этом году Андрей Миронов всё-таки показался перед общественностью, став ведущим театрального фестиваля «Чистка». Как выглядит внук Андрея Миронова? Унаследовал ли он черты легендарного дедушки?
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