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Магия перевоплощения: актеры, гениально сыгравшие персонажей другого пола 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Солт"
Мы уже привыкли к тому, что талантливые актеры могут перевоплощаться до неузнаваемости. Но особый дар — блестяще играть персонажа другого пола. Да так, что даже самые преданные фанаты не сразу узнают своего любимого артиста.

Анджелина Джоли, "Солт"

После просмотра шпионского боевика у поклонников голливудской звезды не осталось сомнений в том, что она была бы очень привлекательным юношей. Изначально сценарий картины был написан под мужчину, а на главную роль даже планировали пригласить Тома Круза, но затем режиссеры решили, что роль двойного агента должна достаться девушке. Джоли играет мужчину не на протяжении всего фильма, однако актриса признавалась, что даже один эпизод в мужском теле давался ей нелегко, — на Джоли надевали некомфортную мешковатую одежду, а грудь обматывали лентами.

Дастин Хоффман, "Тутси"

Кадр из фильма "Тутси"
Комедийная драма о мужчине, который вынужденно перевоплощается в женщину, чтобы устроиться на работу, собрала три "Золотых глобуса" и девять номинаций на "Оскар". Не зря Дастин Хоффман так усердно готовился к этой роли: актер общался с трансвеститом, специально нанятым для консультаций, и даже однажды пришел в женском образе в школу к своей дочери, притворившись ее тетей. Кстати, никто тогда Хоффмана не узнал.

Хилари Суэнк, "Парни не плачут"

Кадр из фильма "Парни не плачут"
Надо сказать, что не только Дастин решил в буквальном смысле вжиться в свой образ, чтобы исполнить свою роль как можно правдоподобнее. Например, Хилари Суэнк обрезала волосы и целый месяц жила в образе мальчишки. В картине "Парни не плачут" она предстала в образе чуткого и милого юноши, в которого по уши влюблены все девчонки, но который сам мечтает о том, чтобы стать девушкой.
Комментарии2
Актеры , Солт , Том Круз , Анджелина Джоли , Дастин Хоффман , Хилари Суэнк
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