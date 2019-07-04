Магия перевоплощения: актеры, гениально сыгравшие персонажей другого пола

Мы уже привыкли к тому, что талантливые актеры могут перевоплощаться до неузнаваемости. Но особый дар — блестяще играть персонажа другого пола. Да так, что даже самые преданные фанаты не сразу узнают своего любимого артиста.

Анджелина Джоли, "Солт"

После просмотра шпионского боевика у поклонников голливудской звезды не осталось сомнений в том, что она была бы очень привлекательным юношей. Изначально сценарий картины был написан под мужчину, а на главную роль даже планировали пригласить Тома Круза , но затем режиссеры решили, что роль двойного агента должна достаться девушке. Джоли играет мужчину не на протяжении всего фильма, однако актриса признавалась, что даже один эпизод в мужском теле давался ей нелегко, — на Джоли надевали некомфортную мешковатую одежду, а грудь обматывали лентами.

Дастин Хоффман, "Тутси"

Кадр из фильма "Тутси"

Комедийная драма о мужчине, который вынужденно перевоплощается в женщину, чтобы устроиться на работу, собрала три "Золотых глобуса" и девять номинаций на "Оскар". Не зря Дастин Хоффман так усердно готовился к этой роли: актер общался с трансвеститом, специально нанятым для консультаций, и даже однажды пришел в женском образе в школу к своей дочери, притворившись ее тетей. Кстати, никто тогда Хоффмана не узнал.

Хилари Суэнк, "Парни не плачут"

Кадр из фильма "Парни не плачут"

Надо сказать, что не только Дастин решил в буквальном смысле вжиться в свой образ, чтобы исполнить свою роль как можно правдоподобнее. Например, Хилари Суэнк обрезала волосы и целый месяц жила в образе мальчишки. В картине "Парни не плачут" она предстала в образе чуткого и милого юноши, в которого по уши влюблены все девчонки, но который сам мечтает о том, чтобы стать девушкой.