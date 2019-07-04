Актеры, которые не любят свою славу

У киноманов есть масса любимцев, но многие знаменитые актёры, как ни странно, не любят славу и популярность. Журналисты и фанаты буквально по пятам преследуют кумиров и не дают им прохода. Романы и расставания, свадьбы и появление наследников — всё это интересует общественность, хотя сами знаменитости предпочли бы жить более скрытно. Каким актёрам всерьёз досаждает пристальное внимание публики?