Как Игорь Старыгин увел из семьи беременную жену 

Фильм «Доживём до понедельника» (1968) стал для актёра Игоря Старыгина вторым в фильмографии. После выхода картины 22-летний Игорь превратился в любимца публики, а новые картины с его участием неизменно вызывали интерес зрителей. Уже потом были «Адъютант его превосходительства» (1969) и, конечно же, «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), навсегда сделавшие Игоря Старыгина романтичным обольстителем Арамисом. Личная жизнь артиста тоже бурлила: у него было четыре брака, а вторую супругу, Миру Ардову, он и вовсе увёл из семьи, когда она ждала ребёнка.
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