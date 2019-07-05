Почему популярный артист сбежал из СССР в Америку 

25-летний Лев Вайнштейн сыграл в легендарной «Республике ШКИД» (1966) подростка, а на следующий год вышел фильм, принёсший актёру популярность, — «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967). Такое начало карьеры предвещало Льву громкое будущее, но, увы, одна негативная рецензия полностью изменила его жизнь. Вайнштейн сильно переживал критику, замкнулся, перестал сниматься, а потом и вовсе принял парадоксальное решение: в 1973 артист уехал в США, где его никто не знал, чтобы начать там карьеру снова.
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