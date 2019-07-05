Как Фрунзик Мкртчян пережил сумасшествие жены и сына 

4 июля 1930 года родился актёр Фрунзик Мкртчян. В нынешнем году от отпраздновал бы 89-летие, но его жизнь оборвалась более 25 лет назад, когда Мкртчяну было всего 63 года. На экране Фрунзик всегда представал в комических образах, а фразы, которые произносили в картинах его персонажи, давно стали крылатыми. Реальная же жизнь артиста была наполнена трагедиями. Смотрите видео и узнайте, что пришлось пережить Фрунзику Мкртчяну.
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