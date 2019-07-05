Брэд Питт бросает карьеру

Голливудский актер Брэд Питт намерен вскоре оставить актерскую карьеру. Об этом он заявил в интервью австралийскому изданию.

Питт заявил, что не хочет конкурировать с молодыми талантами, и предпочитать уступить им свое место.

«Признаемся честно, кино — это игра для молодых. А я уже начинаю чувствовать себя динозавром…», — пошутил актер.

Однако он поспешил успокоить фанатов, заметив, что уходить из актерской карьеры будет постепенно, оставшись при этом по другую сторону камеры.