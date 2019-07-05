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Брэд Питт бросает карьеру 

Рамблер 7 часов назад
Голливудский актер Брэд Питт намерен вскоре оставить актерскую карьеру. Об этом он заявил в интервью австралийскому изданию.
Питт заявил, что не хочет конкурировать с молодыми талантами, и предпочитать уступить им свое место.
«Признаемся честно, кино — это игра для молодых. А я уже начинаю чувствовать себя динозавром…», — пошутил актер.
Однако он поспешил успокоить фанатов, заметив, что уходить из актерской карьеры будет постепенно, оставшись при этом по другую сторону камеры.
«Я буду уходить постепенно. Сниматься все меньше и меньше… Я намерен сосредоточиться на работе по ту сторону камеры, то есть в качестве режиссера и продюсера», — отметил Питт.
Актеры , Видео , Брэд Питт
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