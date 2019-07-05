Актрисы, которые выглядят старше своих лет

Женщины стараются выглядеть моложе и готовы на многое, лишь бы визуально сбавить годы. Особенно преуспевают в этом знаменитости, ведь от их внешнего вида напрямую зависит востребованность. Но некоторых женщин природа награждает такой внешностью, что никакие уловки не помогают омолодиться. Видео рассказывает о звёздах, которые выглядят старше своего возраста, но не стесняются этого.