Актрисы, которые выглядят старше своих лет 

Женщины стараются выглядеть моложе и готовы на многое, лишь бы визуально сбавить годы. Особенно преуспевают в этом знаменитости, ведь от их внешнего вида напрямую зависит востребованность. Но некоторых женщин природа награждает такой внешностью, что никакие уловки не помогают омолодиться. Видео рассказывает о звёздах, которые выглядят старше своего возраста, но не стесняются этого.
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