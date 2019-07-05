Как Александр Белявский пережил гибель двоих сыновей 

Дебютом Александра Белявского в кино стал фильм «Рассказы о Ленине» (1957). К 1979 году, когда вышла культовая картина «Место встречи изменить нельзя», на счету Александра было уже несколько десятков ролей, в том числе громких, но именно бандит Фокс стал для него звёздным часом. За что Белявского обожали в Польше? Как он пережил гибель двоих сыновей? Почему он не сыграл Остапа Бендера?
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