Почему Терехова отказала Меньшову 

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» получил «Оскара» и стал для иностранцев своеобразной энциклопедией жизни советских людей. Картина стала культовой, но режиссеру еще до съемок пришлось столкнуться с массой проблем. В частности, трудности возникли еще на этапе подбора актеров.
Главную женскую роль в фильме «Москва слезам не верит» сыграла супруга Владимира Меньшова, Вера Алентова. Но режиссер вовсе не планировал приглашать ее воплотить на экране образ Кати Тихомировой. Скорее, Меньшову пришлось снимать собственную жену из-за безысходности.
В роли Катерины режиссер видел Маргариту Терехову, актрису, которая в то время уже была настоящей звездой, сыгравшей в фильмах Петра Фоменко, Андрея Тарковского и других именитых режиссеров.
Меньшов отправил актрисе сценарий своего фильма, но, на беду, в то же время Тереховой поступило предложение сыграть Миледи в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Терехова сделала выбор в пользу ленты Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Во-первых, режиссер тогда уже был хорошо известен, тогда как Меньшова еще особо никто и не знал, а во-вторых, приключения героев Дюма показались ей более интересными, чем история жизни Кати Тихомировой.
Позже от главной роли в фильме «Москва слезам не верит» отказалась Ирина Купченко, посчитав сценарий неинтересным. Не утвердили на роль Валентину Теличкину и Наталью Сайко: первая не выглядела на экране провинциалкой, а вторая совсем не смотрелась в паре с Алексеем Баталовым.