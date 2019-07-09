Несмотря на то, что актёрам на съёмочной площадке обеспечивают полную безопасность, иногда случаются неприятные инциденты, ведущие к травмам и даже трагическим случаям. Некоторые знаменитые исполнители были перед камерой на волосок от гибели и лишь чудом избежали её, а окружающие даже не поняли, что же произошло. Видео рассказывает о таких случаях на съёмках известных фильмов.
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Та еще парочка
Комедия
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Дылда
Драма
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Голем: Начало
Ужасы
Курск
Боевик, Драма
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Однажды в Стокгольме
Триллер, Комедия, Криминальный
Актеры, которые чуть не погибли на съемках
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