Актеры, которые чуть не погибли на съемках

Несмотря на то, что актёрам на съёмочной площадке обеспечивают полную безопасность, иногда случаются неприятные инциденты, ведущие к травмам и даже трагическим случаям. Некоторые знаменитые исполнители были перед камерой на волосок от гибели и лишь чудом избежали её, а окружающие даже не поняли, что же произошло. Видео рассказывает о таких случаях на съёмках известных фильмов.