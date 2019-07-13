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Популярные актеры, о которых забыл Голливуд 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Кажется, еще недавно эти актеры были любимцами публики, и именно им доставались главные роли в успешных кинолентах. Но прошло время и сейчас блестящей карьерой они похвастаться не могут.

Деми Мур

Имя 56-летней актрисы регулярно мелькает в сводках таблоидов, но, увы, только благодаря ее насыщенной личной жизни. То развод с Брюсом Уиллисом, то с Эштоном Кутчером, который младше ее на 16 лет. Вот только о ролях Деми уже давно никто не пишет просто потому, что писать в общем-то не о чем. Самой яркой ее работой по-прежнему остается фильм "Привидение" 1990 года. После этого были еще картины "Стриптиз" и "Солдат Джейн", но за них Мур наградили только обидной "Золотой малиной". Сейчас актриса если и появляется на экранах, то лишь в эпизодических ролях.

Маколей Калкин

Актер стал самым известным ребенком на Земле еще в 10 лет, когда в прокат вышла культовая комедия "Один дома". Сейчас Калкину 38, и в его фильмографии до сих пор не появилось более успешного проекта. Отчасти в этом виноват его отец Кит Калкин. После оглушительного успеха фильма "Один дома" он поставил условие: если кто-то хочет снимать Маколея, то он должен также заключить контракт с его братьями и сестрами. Кит рассчитывал, что так в семью будет поступать больше денег. Но режиссеры не стали идти на меркантильную уловку и просто перестали приглашать Маколея в проекты. Из-за неудач в работе Калкин пристрастился к запрещенным веществам. Впоследствии с наркотиками ему удалось распрощаться, но в большое кино он так и не вернулся.

Меган Фокс

Актриса регулярно попадает в рейтинги самых сексапильных девушек Голливуда, вот только похвастаться подобными успехами в карьере Меган не может. Самыми кассовыми кинолентами с участием звезды стали две части "Трансформеров". В последующих частях Фокс отказалась сниматься, или же ее просто не пригласили — ходят слухи, что всему виной стал ее взрывной характер и нелестные высказывания в адрес режиссера Майкла Бэя. С тех пор все фильмы с ее участием можно назвать, мягко говоря, неудачными. Хотя Фокс всего 33 года, может быть, она еще успеет реабилитироваться?
Комментарии
Актеры , Привидение , Мур Деми , Эштон Катчер , Брюс Уиллис , Меган Фокс , Маколей Калкин
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