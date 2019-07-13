Как Зудина испортила жизнь Александры Табаковой

О детях знаменитостей чаще всего известно если не все, то очень многое. Их сравнивают с именитыми родителями, следят за их жизнью, просто сплетничают. Редко случается так, что они пропадают из виду и о том, как складываются их судьбы, практически ничего не известно. Среди таких особ — старшая дочь Олега Табакова , Александра.

Дочери знаменитого артиста и не менее известной актрисы Людмилы Крыловой , казалось бы, суждено было пойти по стопам родителей. Поначалу так оно и случилось. Хотя Саша в детстве проявляла интерес и способности к точным науком, но и актерским талантом не была обделена. Поэтому поступила в Школу-студию МХАТ, а затем пришла работать к отцу в «Табакерку». Правда, Табаков дочь ролями не баловал, считая, что дети должны пробивать себе путь в жизни сами. Александра старалась.

В 1988 году режиссер Василий Пичул пригласил Табакову сыграть подругу главной героини в свой фильм «Маленькая Вера». Роль Ленки Чистяковой была небольшой, но яркой. Александра сумела справиться с этой работой отлично, ее героиню запомнили. Однако следующий фильм режиссера «В городе Сочи темные ночи», снятый с теми же актерами после оглушительного успеха «Маленькой Веры», той же популярности не снискал.

Но пока жизнь Александры складывалась в общем-то неплохо: она продолжала работать в театре у отца. Правда, еще во время учебы ей досаждали слухи о том, что у Табакова якобы роман со студенткой Мариной Зудиной . Но Александра отказывалась в это верить, хотя и принимала такие разговоры близко к сердцу.

Даже работая с Зудиной в одном театре, отмечая, что той достаются главные роли, тогда как самой Александре таковых отец не предлагал, Табакова все еще не хотела верить в очевидное. Когда же правда об отношениях отца с Зудиной, наконец, открылась, Александра была потрясена и возмущена. Высказав отцу все, что о нем думает, Табакова ушла из театра. Простить отца Александра так и не смогла, а его уход из семьи сыграл большую роль в ее собственной судьбе. После предательства отца Табакова впала в затяжную депрессию, из веселой и общительной девушки превратившись в замкнутую женщину, потерявшую доверие даже к близким людям.

Семейное счастье, казалось, намеренно обходило Табакову стороной. Она пыталась построить семью, вышла замуж за немецкого актера Яна Лиферса , уехала с ним в Германию, родила дочь. Несколько лет проработала там телеведущей, но в итоге с мужем развелась и вернулась с дочерью в Россию.

Вскоре стало известно о романе Табаковой и актера Андрея Ильина . Они прожили вместе 8 лет. Правда, до ЗАГСа так и не дошли. По слухам, отношения не были безоблачными. Александра частенько «пилила» гражданского супруга и требовала от него отказаться от профессии актера, которая не приносила денег, и заняться бизнесом. Отношения сошли на нет и пара рассталась. Больше о личной жизни Александры Табаковой ничего не известно.

Не слишком много информации и о карьере Табаковой. Некоторое время Александра работала радиоведущей, а затем появилась и на ТВ в качестве ведущей программы «Поехали!». Правда, довольно быстро Табакова вновь пропала из виду.

Чем сейчас занимается и как живет старшая дочь Олега Табакова, ничего не известно. Время от времени проскальзывают слухи, что из-за невостребованности Александра впадает в депрессию, периодически выпивает. Но доказательств этому нет.