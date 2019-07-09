Как советский Бельмондо стал гардеробщиком

Свою первую роль Геннадий Корольков сыграл в десять лет, но после окончания школы успел поработать на заводе, и только после этого он поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко.

Получив актерский диплом, Геннадий Корольков из Львова отправился в Москву, где поступил на службу в Центральный детский театр. Известность актеру принесла роль в фильме "Три дня Виктора Чернышёва ". Его стали узнавать, предлагать новые роли в кино. Геннадий Корольков перешел в Театр имени Маяковского, а еще удачно женился на актрисе Фатиме Кладо.

В кино карьера складывалась удачнее, чем на сцене. Из Маяковки он ушел вслед за Евгением Леоновым , у которого вышел конфликт с руководством, о чем потом жалел. Его приняли в Ленком, но и оттуда пришлось уйти, на этот раз из-за конфликта режиссера Марка Захарова с его женой Фатимой. Режиссер считал ее весьма посредственной актрисой.

Кадр из фильма «Вчера, сегодня и всегда»

Однако в кино он продолжал активно сниматься, на его счету множество ролей в фильмах, среди которых "Черный принц", "Юркины рассветы", "Алеша", а также популярный советский сериал "Тени исчезают в полдень".

Все изменилось с приходом "лихих" 1990-х. Работы не стало. Корольков не мог признаться семье, что профессию он потерял и устроился в Театр киноактера не актером, а гардеробщиком. Геннадий Корольков начал пить, жена не вынесла такой жизни и ушла от мужа, несмотря на то, что они были вместе 33 года.

Позже вышла документальная короткометражка "Где я его видел?", в которой узнали заслуженного артиста РСФСР, а также Марийской и Абхазской республик. После стали создаваться фонды помощи актерам, попавшим в трудную ситуацию. Корольков успел сняться в нескольких фильмах в конце 1990-х и начале 2000-х. Последние дни своей жизни он провел в хосписе, где скончался от онкологического заболевания в 2007 году. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.